Задержана курьер мошенников, обманувших пожилую петербурженку на 250 тыс. рублей

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители Кировского района задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку под предлогом "обеспечения сохранности сбережений". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 24 сентября в полицию обратилась 71-летняя жительница дома 22 по улице Подводника Кузьмина с заявлением о том, что накануне по звонку неизвестного, под предлогом "обеспечения сохранности сбережений", она передала в подъезде женщине 250 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вечером 25 сентября около дома 30к1 по проспекту Маршала Жукова оперативники задержали подозреваемую в этом преступлении – 26-летнюю петербурженку. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: пожилая жительница Петербурга лишилась 400 тыс. рублей после звонка "губернатора".

Фото: Piter.TV