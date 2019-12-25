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Задержана курьер мошенников, обманувших пожилую петербурженку на 250 тыс. рублей
Сегодня, 10:23
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Задержана курьер мошенников, обманувших пожилую петербурженку на 250 тыс. рублей

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители Кировского района задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку под предлогом "обеспечения сохранности сбережений". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 24 сентября в полицию обратилась 71-летняя жительница дома 22 по улице Подводника Кузьмина с заявлением о том, что накануне по звонку неизвестного, под предлогом "обеспечения сохранности сбережений", она передала в подъезде женщине 250 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Вечером 25 сентября около дома 30к1 по проспекту Маршала Жукова оперативники задержали подозреваемую в этом преступлении – 26-летнюю петербурженку. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: пожилая жительница Петербурга лишилась 400 тыс. рублей после звонка "губернатора". 

Фото: Piter.TV

Теги: курьер мошенников, улица подводника кузьмина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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