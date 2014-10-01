Пожилая петербурженка лишилась 400 тыс. рублей после звонка "губернатора"

Пострадавшая уже обратилась к правоохранителям.

Пожилой жительнице Петербурга позвонили мошенники и пригласили ее на якобы видеоконференцию с губернатором города. В итоге пенсионерка лишилась 400 тыс. рублей.

По информации 78.ru, потерпевшая стала жертвой необычной схемы: 75-летней женщине позвонили "сотрудники администрации" и пригласили на конференцию. "Губернатор" Северной столицы заявил горожанке, что скоро ей позвонит "генерал-полковник полиции".

А последний сообщил пенсионерке, что с ее счетов финансируются ВСУ, и от имени обманутой уже якобы перевели 30 млн рублей. Это могло "привести к возбуждению уголовного дела", из-за чего остальные деньги необходимо отправить на "безопасный счет".

Петербурженка поняла, что звонившие являются мошенниками только благодаря своему сыну. После этого пострадавшая обратилась к правоохранителям.

Ранее в Кронштадте задержали пожилую женщину, которая по указанию мошенников участвовала в обмане других пенсионеров.

Фото: Piter.TV