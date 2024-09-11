В Кронштадте задержали пожилую женщину, которая по указанию мошенников участвовала в обмане других пенсионеров

Пенсионерка по незнанию стала дропом аферистов и поработала на них курьером.

В Петербурге полиция задержала пожилую женщину, которая по указанию мошенников участвовала в обмане других пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 9 сентября в полицию поступило заявление от 67-летней пенсионерки, проживающей в Кронштадте. Она сообщила, что стала жертвой дистанционного мошенничества.

В начале августа ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником оператора связи, сообщил, что у нее закончился договор и попросил предоставить её персональные данные. Позднее ей опять позвонил неизвестный и сообщил, о том, что якобы мошенники завладели её персональными данными, и теперь могут получить доступ к её денежным средствам и для этого необходимо взять кредит. В результате женщина взяла в кредит 267 тысяч рублей, который потом передала курьеру.

После этого женщине позвонил другой мужчина и сказал, что на самом деле она стала жертвой обмана, а для возвращения взятого кредита предложил поучаствовать в поимке мошенников, обманувших ее. Для этого было необходимо поработать курьером и забирать денежные средства у пожилых людей в различных районах Петербурга и передавать их.

Женщина дважды в период с 9 по 20 августа выезжала на адреса, которые ей называли по телефонам аферисты, и забирала там пакеты с деньгами. Таким образом, пенсионерка стала дропом аферистов и поработала на них курьером. Когда она рассказала все своему сыну о случившемся, он сказал ей, что она попалась на уловку мошенников.

Теперь пенсионерка помимо потери сбережений стала фигурантом уголовных дел о мошенничестве. Также сотрудники полиции приняли у женщины заявление по факту совершенного в отношении нее мошенничества и возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Ранее в Петербурге задержали двух дропов за содействие мошенникам в обмане пенсионеров.

Видео: МВД