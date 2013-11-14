В Петербурге задержали двух дропов за содействии мошенникам в обмане пенсионеров

Расследование уголовных дел продолжается.

В Петербурге полиция задержала двух дропов (это подставное лицо, с помощью банковской карты которого обналичиваются добытые преступным способом средства – прим.ред) за содействии мошенникам в обмане пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 августа 83-летняя жительница дома 25 по улице Фрунзе, которая сообщила, что после телефонной беседы с неизвестным передала курьеру 200 тысяч рублей, для того чтобы тот перевел их на "безопасный" счет.

Через 10 дней с аналогичным заявлением обратилась 91-летняя жительница дома 10 по Пискаревскому проспекту. Пенсионерка с этой же целью передала курьеру 960 тысяч рублей.

По обоим фактам были возбуждены дела о мошенничестве.

По подозрению в совершении указанных преступлений у дома 11 корпус 6 по улице Современников в поселке Новогорелово 1 сентября был задержан 26-летний неработающий местный житель.

Также в Московском районе был задержан ещё один 21-летний дроп. Он 11 августа обманул 79-летнюю пенсионерку, проживающую в доме 24 по улице Васи Алексеева, которая передала ему 430 тысяч рублей.

Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее в Петербурге был задержан курьер мошенников, обманувший пенсионеров на 1,1 млн рублей.

Видео: МВД