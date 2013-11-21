В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувший пенсионеров на 1,1 млн рублей

По обоим фактам полицейским следствием возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские задержали курьера мошенников, обманувшего двух пенсионеров. Об этом 2 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Московского района 21 августа обратилась 83-летняя жительница дома 25 по улице Фрунзе, сообщившая, что после телефонной беседы с неизвестным передала 200 тыс. рублей курьеру для того, чтобы он перевел их на якобы "безопасный" счет.

С аналогичным заявлением 31 августа в полицию Калининского района обратилась 91-летняя жительница дома 10 по Пискаревскому проспекту. Пенсионерка с этой же целью передала курьеру 960 тыс. рублей. По обоим фактам полицейским следствием возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По подозрению в совершении этих преступлений у дома 11к6 по улице Современников в поселке Новогорелово Ломоносовского района 1 сентября задержали 26-летнего местного жителя.

Ранее на Piter.TV: пожилая петербурженка передала мошенникам 9,2 млн рублей.

Фото: Piter.TV