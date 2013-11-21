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В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувший пенсионеров на 1,1 млн рублей
Сегодня, 10:20
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В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувший пенсионеров на 1,1 млн рублей

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По обоим фактам полицейским следствием возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские задержали курьера мошенников, обманувшего двух пенсионеров. Об этом 2 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Московского района 21 августа обратилась 83-летняя жительница дома 25 по улице Фрунзе, сообщившая, что после телефонной беседы с неизвестным передала 200 тыс. рублей курьеру для того, чтобы он перевел их на якобы "безопасный" счет. 

С аналогичным заявлением 31 августа в полицию Калининского района обратилась 91-летняя жительница дома 10 по Пискаревскому проспекту. Пенсионерка с этой же целью передала курьеру 960 тыс. рублей. По обоим фактам полицейским следствием возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

По подозрению в совершении этих преступлений у дома 11к6 по улице Современников в поселке Новогорелово Ломоносовского района 1 сентября задержали 26-летнего местного жителя. 

Ранее на Piter.TV: пожилая петербурженка передала мошенникам 9,2 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенники, обман пенсионеров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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