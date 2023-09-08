Пожилая петербурженка передала мошенникам 9,2 млн рублей

Злоумышленники просили пенсионерку помочь в поимке мошенников.

Полицейские Выборгского района разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 31 августа обратилась 84-летняя жительница дома 38 по улице Сикейроса с информацией о том, что в течение месяца ей на мобильный телефон звонил неизвестный и, под предлогом оказания помощи в поимке мошенников, убедил у парадной по месту жительства передать курьерам более 9,2 млн рублей.

По заявлению возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали курьера мошенников, который получил от пенсионерки 5 млн рублей.

Фото: Piter.TV