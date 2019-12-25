В Петербурге задержали курьера мошенников, который получил от пенсионерки 5 млн рублей

Курьером оказался неработающий 26-летний житель хостела.

Полицейские в Петербурге задержали курьера мошенников, которому пенсионерка передала 5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

В полицию утром 13 августа обратилась 86-летняя пенсионерка, проживающая на Учительской улице, с сообщением о том, что днём ранее ей позвонил неизвестный и сообщил, что необходимо передать имеющиеся денежные средства курьеру для дальнейшего их перерасчета и перевода на "безопасный" счет.

В результате чего пожилая женщина передала курьеру 5 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Вечером 13 августа у дома 67 по улице Гороховая полицейскими за совершение указанного преступления задержан неработающий 26-летний житель хостела.

В Петербурге женщину приговорили к 3 годам лишения свободы за "снятие порчи" с пенсионерок.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)