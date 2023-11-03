В Петербурге женщину приговорили к 3 годам лишения свободы за "снятие порчи" с пенсионерок

Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В Красногвардейском районе Петербурга завершился судебный процесс по делу о мошенничестве, в котором обвиняемая Р. признана виновной по части 2 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

В феврале 2024 года Р. на улицах Петербурга выбирала жертв среди пожилых женщин, убеждая их в том, что на них наложена порча. Р. 3 февраля подошла к 85-летней женщине на Малоохтинском проспекте и, испугав жертву, добилась приглашения в квартиру для проведения "обряда". В ходе встречи мошенница завладела денежными средствами, ювелирными украшениями и даже золотой коронкой, общая стоимость всех вещей составила около 60 тысяч рублей.

Р. 5 февраля совершила аналогичное преступление, убедив 82-летнюю пенсионерку на Индустриальном проспекте в необходимости "лечения". Мошенница проводила псевдомагические ритуалы, жгла бумагу, смешивала землю с сахаром и песком. После этого незнакомка сложила все денежные средства, золотую цепочку и серьги потерпевшей в платок, велев спать с ним всю ночь, после чего покинула квартиру. На следующий день пенсионерка развязала платок и обнаружила пропажу имущества. Общий ущерб составил 127 тысяч рублей.

Суд, учтя мнение государственного обвинителя, приговорил обвиняему к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала незнакомке все ювелирные украшения за снятие порчи.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)