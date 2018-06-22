Суд Петербурга оставил дома пенсионерку-колдунью по делу о краже 1 млн рублей

Суд оставил дома пенсионерку, которая украла 1 млн рублей и украшения, пока снимала порчу.

Пушкинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, обвиняемая похитила 1 млн рублей и ювелирные украшения на сумму более 300 тысяч рублей из квартиры женщины на Церковной улице. Воровка пришла к ней, чтобы снять порчу.

Суд запретил ей делать определнные действия и покидать своей жилище в Вырице по ночам. Однако порчу она все еще снимать может.

Ранее сообщалось, что петербуржца отправили на 3 года в колонию за смерть 22-летнего водителя.

Фото: Piter.TV