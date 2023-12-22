Стали известны самые известные причины ДТП на КАД

На одной из фотографий зафиксирован автомобиль "Audi", разгоняющийся до 236 км/ч; другой гонщик достигает скорости 271 км/ч.

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти выявил основные причины аварий. Кольцевая автодорога (КАД), принимающая большую часть автомобилей из Ленобласти, за прошлый год столкнулась с 252 авариями и 309 пострадавшими. Наиболее критические ситуации происходят, когда участники остаются на проезжей части и спровоцировать новые ДТП.

Кроме того, комитет составил "антирейтинг" нарушителей скоростного режима, показав на фотографиях с камер самых агрессивных гонщиков, стремящихся достичь невероятных скоростей.

На одной из фотографий зафиксирован автомобиль "Audi", разгоняющийся до 236 км/ч; другой гонщик достигает скорости 271 км/ч. Среди причин ДТП также отмечается игнорирование предупреждений на дорожных знаках и "проявление умственной выдачи" при попытках обгонов и маневров в ограниченных условиях.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти представлен новый вариант трассировки КАД-2.

Фото: Piter.TV