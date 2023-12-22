В Ленобласти представлен новый вариант трассировки КАД-2

На сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о какой-либо зоне, в пределах которой предполагается строительство дороги.

Управление Росреестра по Ленинградской области распространило среди администраций муниципальных районов региона информацию о необходимости предотвращения формирования новых земельных участков в зоне будущего строительства скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Санкт-Петербурга (КАД-2). В сообщении, которое распространило издание "Деловой Петербург", указано, что в ходе совещания у заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина в ноябре прошлого года было дано "поручение о контроле за совершением учетно-регистрационных действий в отношении земельных участков, на которых планируется строительство автомобильной дороги КАД-2".

На сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о какой-либо зоне, в пределах которой предполагается строительство дороги. Вместе с тем, по информации ГК "Автодор", буферная полоса будущей автомобильной дороги составляет по 200 м от оси трассы в каждую сторону.

Осуществление любых учетно-регистрационных действий в данной зоне возможно только в случае, если они не влияют на увеличение размера затрат на выкуп земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти выловили уже 25 тонн корюшки.

Фото: www.dor.spb.ru