За неделю в лесах Ленобласти спасли 17 человек

Спасатели работали на 132 вызовах за семь дней.

За минувшую неделю пожарные и спасатели Ленинградской области отреагировали на 132 оперативных события. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по 47-му региону по итогам семи дней.

За этот период в Ленобласти потушили 57 пожаров. К ликвидации возгораний привлекали 494 человека и 102 единицы техники. Благодаря профессионализму сотрудников МЧС удалось сохранить жизни трёх человек.

Спасатели выезжали и к пострадавшим в дорожных авариях: помощь потребовалась на местах 46 ДТП, были спасены 39 человек. Также за неделю произошло одно происшествие на водных объектах, а в лесах Ленобласти 28 раз организовывали поисково-спасательные работы. Всего из чащи вывели 17 человек.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

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