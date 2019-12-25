Здания бывшего хлебзавода в Петроградском районе преобразуют под культурное пространство

Объект был реконструирован и уже сдан в эксплуатацию. Проект запустят в первой половине 2023 года.

За первую половину 2023 года корпуса Левашовского хлебозавода на Барочной улице планируют преобразовать в культурно-деловое пространство. Объект, который был открыт в 1933 году, уже реконструирован и сдан в эксплуатацию.

Примечательно, что предприятие работало и в годы блокады. В 2012 году основной корпус завода получил статус объекта культурного наследия регионального значения, а в 2016-ом он стал собственностью компании-застройщика RBI вместе с земельным участком площадью 2 га. В начале 2022 года рядом с памятником выросли жилые корпуса на 199 квартир. К самому основному корпусу, который является образцом советского конструктивзма, подошли бережно. Там заменили или полностью демонтировали устаревшие конструкции, починили кровлю, фасады, окна и наладили инженерные коммуникации.

Будущее пространство включит в себя зал-лекторий, ресторан, который разместят в фойе с центральной ротондой, "блокадную комнату" и многочисленные офисы.

Ранее мы сообщили о том, что Бертгольд-центр выставили на торги за 1,3 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба группы RBI

