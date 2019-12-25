Бертгольд-центр выставили на торги за 1,3 млрд рублей

Здание продают вместе с компаниями-арендаторами.

Бертгольд центр, расположенный на Гражданской улице неподалёку от станции метро "Сенная площадь", выставили на продажу. Здание общей площадью 6,7 тыс. кв.м. с арендаторами оценили в 1,3 млрд рублей.

Построенный в 1901 году дом последние 5 лет выступал в качестве городского креативного кластера. В нём находятся бары, магазины, офисы, а также отель на 69 номеров.

Ранее здание принадлежало промышленной фирме "Г. Бертгольд. Словолитня и фабрика медных линеек" германского подданного Балтазара Колера. Рядом находились промышленные корпуса. Позже, в советские времена, там размещалась фабрика по выпуску картона.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выставят на торги 7 объектов по программе "Рубль за метр".

Фото: Piter.TV