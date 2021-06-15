Лисы в смокингах и семейная атмосфера: в гостях у креативного пространства FoxВиль в Московском районе

Бесспорно‚ семья – наша главная поддержка и опора. Если родные становятся еще и коллегами по работе, а также вместе строят семейный бизнес‚ то им определенно суждено стать успешными. Во всяком случае, у наших героев это получилось.

Семья из Санкт-Петербурга в непростые времена смогла открыть место, которое объединяет людей – и получила живой отклик от петербуржцев. Создатели многофункционального событийного креативного пространства FoxВиль в ЖК "Граф Орлов" следовали простой истине – нужно действовать здесь и сейчас, иначе можно упустить драгоценное время и, соответственно, свой шанс. Piter.tv поговорил с одной из создательниц креативного пространства, и по совместительству управляющей, Вероникой Максимовой о семье, открытии бизнеса в период "турбулентности" и жизненных ценностях.

Что такое FoxВиль

FoxВиль – это многофункциональное событийное креативное пространство, с душой созданное одной семьёй в Санкт-Петербурге. Именно так себя позиционируют создательница пространства Людмила Бурлакова (МамаFox), управляющие Вероника Максимова и Екатерина Самойленко.

Если охарактеризовать это место тремя словами – это отдых, развлечение и обучение. Это если по форматам, а если по смыслам, то – душа, семья, уют. Вероника Максимова, управляющая FoxВиль

Фото: FoxВиль

История FoxВиль началась с одного решения. Несколько лет назад мама нашей героини (создательница FoxВиль – Людмила Бурлакова) забеспокоилась из-за обесценивания рубля и захотела вложить во что-нибудь имеющиеся накопленные средства. После некоторых размышлений было решено купить помещение и сделать там "что-то вроде тайм-кафе".

А тогда они были наиболее популярны из подобных форматов. И мама говорит: "Если мы такое сделаем, хочешь этим всем заведовать, управлять?". И я такая: "Да". А на деле не знаю вообще, что это за собой несет, чего ожидать. Ну, в общем, я тогда совершенно не знала, на что я соглашаюсь, просто мне казалось, что это классно. Спойлер, действительно всё хорошо и классно, это не трагичная история. Вероника Максимова, управляющая FoxВиль

Фото: Вероника Максимова

Как рассказала нам Вероника, после покупки помещения им с мамой захотелось сделать не просто что-то из разряда тайм-кафе. Им хотелось создать что-то интересное и необычное. Было принято решение совместить разные форматы, где можно и выпить кофе, и поиграть в настолки, и прийти на лекцию или посмотреть фильм.

Когда помещение сдалось, мы сами занимались тут ремонтом. Во-первых, всё шло от названия. Моя мама подумала про игры. Игры – это хитрость. Самый яркий символ хитрости – это лиса. И вот у неё как-то пошёл мыслительный процесс, благодаря которому и родился "город лис" – FoxВиль. И от названия мы начали отталкиваться. Сразу вспомнился "Бесподобный мистер Фокс", фильм Уэса Андерсона. То есть какая-то вот эта атмосфера начала формироваться оттуда. Плюс мы с мамой сидели на Pinterest, смотрели разные референсы того, что нам нравится, как это будет выглядеть. Что-то у нас не сложилось с дизайнерами, поэтому мы сами всё создавали – просто каждую частичку как-то сами собирали, продумывали. Конечно, иногда были споры, что лучше, что хуже. И мне кажется, получилось, конечно, в результате очень здорово. Люди приходят, говорят "Вау". Здорово, что даже дизайнеры оценивают, как классно здесь все сделано. И ты иногда сидишь такой и думаешь: "Ого, это мы сделали". Причём даже не просто придумали и воплотили, а именно делали, клеили, красили, переделывали, расставляли. И, конечно, это очень прикольно. Вероника Максимова, управляющая FoxВиль

Фото: Вероника Максимова

Фото: Вероника Максимова

Семейный бизнес в непростое время

По словам Вероники Максимовой, многие люди скептически были настроены к их с мамой решению открыть креативное пространство в не самое спокойное время.

Но, как говорит мама, нужно брать и делать. И в целом, как будто бы это больше не про коммерцию, а именно про смысл. Понятно, в любом случае мы хотим, чтобы бизнес развивался, чтобы он приносил прибыль, но это не первостепенная задача. Наше пространство про смысл, про суть, про семейность, про творческую реализацию и про посыл людям, что такое место объединяет и очень много приносит положительных эмоций как и нам, так и им. И возвращаясь к вопросу, в общем, про риски, я думаю, определенно точно это был риск, он и остается, каждый день мы можем что-то потерять. В общем, бизнес – это риск, но, как говорится, кто не рискует, тот не открывает креативное пространство. Вероника Максимова

Фото: FoxВиль

Помимо Вероники и её мамы Людмилы в команде есть ещё один очень важный человек – это управляющая креативным пространством FoxВиль Екатерина Самойленко. Несмотря на то, что кровных родственных связей между ними нет (она является подругой Вероники), Людмила и Вероника считают её своим членом семьи.

По сути, это тоже семья, которую мы выбираем. С одной стороны, это очень классно, потому что это твои близкие люди, ты уже с ними чувствуешь коннект, вы друг друга знаете, вы знаете какие-то там нюансы характеров или, у вас уже выстроена какая-то коммуникация. Но в то же время абсолютно те же плюсы как будто бы могут стать и минусами. Очень сложно может быть это разделение про то, что здесь мы семья, здесь мы подруги, а здесь наши рабочие отношения. Если это был бы просто какой-то сотрудник или человек, которого я не знаю, как будто бы намного легче было ставить вот эти границы, взаимодействовать. А когда вы так близки, и это постоянный процесс, какое-то вот соприкосновение вот этих двух миров. И, конечно, у нас и с Катей, и с мамой уже не раз были ситуации, когда мы могли как-то конфликтовать. И с одной стороны, конечно, в этом много эмоций может быть. Но с другой стороны, то, что мы преодолеваем еще такой опыт вместе, это еще больше делает все наши взаимоотношения лучше. Вероника Максимова, управляющая FoxВиль

Какие мероприятия проводятся в FoxВиль

После открытия создатели FoxВиль начали отталкиваться от людей, которые к ним приходят, узнавали, что для людей ближе. Так они выбрали направления, которые сейчас и развиваются.

– То, что людям очень нравится – это настольные игры, они пользуются большим спросом, в FoxВиль проходят вечера игр, на которые приходят разновозрастные люди.

Фото: FoxВиль

– Детские мероприятия. В пространстве достаточно мероприятий и платных, и бесплатных, и мастер-классы, где дети могут что-то полепить, повалять, порисовать. И это такие мастер-классы, где и взрослые могут подключаться к процессу, а не просто наблюдать со стороны.

Фото: FoxВиль

– Вместе с проектом "Забыли рифму" в FoxВиль организуют поэтические, музыкальные вечера, кинопросмотры, быстрые встречи, иммерсивные игры.

Фото: FoxВиль

– Также в FoxВиль можно обратиться, если вы хотите организовать какой-то свой мастер-класс, например, по вязанию, рисованию и так далее.

И вот у нас состоялся Хэллоуин, это была наша первая костюмированная вечеринка в тематике "Мир Тима Бёртона". Был фуршет, живая музыка, квиз, конкурс костюмов, тематические фильмы шли всю ночь. Гости могли сфотографироваться на единственную в Петербурге советскую крупноформатную камеру семейства "ФК". В этом направлении работы я тоже вижу большой потенциал, поэтому мы уже задумались и о проведении новогодней ночи. Пока всех секретов не раскрываю, но планируется тематика "Алиса в стране чудес". Я бы хотела, чтобы мы развивались в этом направлении, и организовывали классные такие масштабные, костюмированные вечеринки. Вероника Максимова, управляющая FoxВиль

Фото: FoxВиль

Впрочем, в ноябре гостей креативного пространства ждёт насыщенная программа. Ознакомиться с ней можно в афише мероприятий FoxВиль.

Что ещё можно делать в креативном пространстве FoxВиль

Креативное пространство работает в нескольких форматах:

– Кафе. Сюда можно просто прийти, выпить вкусный кофе, перекусить, пообедать.

Фото: FoxВиль

– Тайм-кафе. Можно прийти, поиграть в настольные игры. Здесь есть тарифы, в которые входят "определенные плюшки"

Фото: FoxВиль

Но мы в этом плане очень гибкие. У нас нет такого, что ты приходишь только как в тайм-кафе и либо так, либо никак. Вероника Максимова

– Коворкинг. В FoxВиль можно прийти и поработать.

Фото: FoxВиль

- Организация мероприятий. Можно организовать корпоратив, день рождения, девичник, тут уже даже проходила свадьба.

Материал подготовила Анастасия Дорофеева для Piter.tv

Главное фото: FoxВиль