В Омске педофил напал в подъезде на 6-летнюю девочку

Преступление попало в объектив камеры наблюдения в подъезде.

В Омске расследуется уголовное дело о нападении на 6-летнюю двочку в подъезде многоэтажки.

В соцсетях опубликовано видео с камеры наблюдения, установленной в подъезде многоэтажки в Омске. На видео два маленьких ребенка заходят в подъезд и начинают подниматься по лестнице. За ними входит бородатый мужчина в кепке и хватает девочку, которая шла сзади. Бородач пытается прижать девочку к себе, но та отчаянно сопротивляется, крепко держась за перила. Педофил отпускает вскоре ребенка и в спешке выбегает из подъезда.

Региональные следственные органы СКР по Омской области сообщают, что родители на следующее утро обратились с заявлением в правоохранительные органы. По факту посягательства на половую неприкосновенность ребенка возбуждено уголовное дело. Педофила ищут.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы длинные вьющиеся до плеч, на лице щетина. Был одет: в куртку черного цвета, штаны черного цвета, ботинки черного цвета, на голове кепка темно-серого цвета.

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Видео: ВК, НАШ город ОМСК

Фото: СУ СК РФ по Омской области