Труп ребёнка направили в морг для установления причины смерти.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Петербурге женщина принесла знакомому тело девочки в пакете. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днём в субботу, 8 августа в квартире дома № 30 по Стародеревенской улице. Полицейские обнаружили в коридоре однокомнатной квартиры, которая принадлежит мужчине 1981 года рождения, тело новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете.

Мужчина заявил, что к нему пришла знакомая "Регина", которая принесла с собой полиэтиленовый пакет с трупом малыша. Женщина не рассказала при каких обстоятельствах наступила смерть.

Известно о том, что 27-летняя петербурженка попала в больницу с послеродовым кровотечением. Она находится в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщали о том, что около Петропавловской крепости выловили труп обнаженного мужчины.

Фото:pixabay