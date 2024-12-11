Стали известны подробности смертельной аварии на Стародеревенской улице

Также пострадал пассажир одного из авто.

Полицейские Приморского района проводят проверку по факту смертельного ДТП, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 14 января около дома 6к1 по улице Стародеревенской 37-летний водитель автомобиля Porsche Cayenne наехал на припаркованную машину Changan, которая по инерции врезалась в стоявшее впереди авто Chery.

В результате аварии водитель Porsche скончался на месте, его 30-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее управлявший иномаркой был лишен права управления транспортным средством.

А сбивший светофор на Петроградской стороне заплатит 49,5 тыс. рублей ущерба.

Фото: Telegram / Мегаполис