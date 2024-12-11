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Сбивший светофор на Петроградской стороне заплатит 49,5 тыс. рублей ущерба

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Поскольку на момент происшествия гражданская ответственность водителя не была застрахована, он должен возместить причиненный вред.

Прокуратура Петроградского района Петербурга проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом рассказали 15 января в надзорном ведомстве. 

Напомним, 10 ноября прошлого года водитель стал участником ДТП на перекрестке улицы Мира и Кронверкской улицы. В результате аварии снесены ограждение, стойка светофора и дорожный знак. К счастью, никто не пострадал. 

Поскольку на момент происшествия гражданская ответственность водителя не была застрахована, он должен возместить причиненный вред. 

Так, районный прокурор направил исковое заявление в суд о взыскании с мужчины в пользу ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения" материального ущерба, причиненного городу, в размере 49,5 тыс. рублей. Требования прокурора района удовлетворили. 

Ранее на Piter.TV: на пересечении Школьной и Стародеревенской улиц произошло смертельное ДТП. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: прокуратура петербурга, сфетофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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