Сбивший светофор на Петроградской стороне заплатит 49,5 тыс. рублей ущерба

Поскольку на момент происшествия гражданская ответственность водителя не была застрахована, он должен возместить причиненный вред.

Прокуратура Петроградского района Петербурга проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом рассказали 15 января в надзорном ведомстве.

Напомним, 10 ноября прошлого года водитель стал участником ДТП на перекрестке улицы Мира и Кронверкской улицы. В результате аварии снесены ограждение, стойка светофора и дорожный знак. К счастью, никто не пострадал.

Поскольку на момент происшествия гражданская ответственность водителя не была застрахована, он должен возместить причиненный вред.

Так, районный прокурор направил исковое заявление в суд о взыскании с мужчины в пользу ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения" материального ущерба, причиненного городу, в размере 49,5 тыс. рублей. Требования прокурора района удовлетворили.

Ранее на Piter.TV: на пересечении Школьной и Стародеревенской улиц произошло смертельное ДТП.

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