Пьяный 18-летний петербуржец стрелял из пневматики по остановке на Стародеревенской улице

Из-за выстрела оказалось повреждено стеклянное покрытие остановки.

Полицией Приморского района задержан стрелок из пневматики по остановке общественного транспорта. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В половину второго ночи 23 июля в полицию поступило сообщение о том, что у дома 25 по улице Стародеревенская неизвестный стреляет из "пневматики". У дома 3 по проспекту Авиаконструкторов по подозрению в совершении данного преступления задержан 18-летний молодой человек, находящийся в состоянии опьянения, который выстелил несколько раз из пневматического пистолета в остановку общественного транспорта. Из-за выстрела оказалось повреждено стеклянное покрытие остановки.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Ранее в Пушкине задержали хулигана с голым торсом, повредившего остановку.

Фото: МВД по СПб и ЛО