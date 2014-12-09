Завершена модернизация освещения на Стародеревенской улице

В Приморском районе на Стародеревенской улице завершилась модернизация наружного освещения. На объекте протяженностью почти 5 километров устаревшие натриевые источники заменены на современные светодиодные, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.
Специалисты "Ленсвета" смонтировали 240 светильников. Пешеходные переходы выделены контрастным белым светом с температурой 5 тыс. К, вдоль дорожного полотна установлены фонари равномерного теплого света. Использовались светильники разной мощности – от 80 до 250 Вт.
Ранее мы рассказывали о том, что модернизация освещения на проспекте Науки завершена. Всего установлено 415 светильников.
Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
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