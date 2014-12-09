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Завершена модернизация освещения на Стародеревенской улице

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Специалисты "Ленсвета" смонтировали 240 светильников.

В Приморском районе на Стародеревенской улице завершилась модернизация наружного освещения. На объекте протяженностью почти 5 километров устаревшие натриевые источники заменены на современные светодиодные, сообщили в комитете по энергетике Петербурга. 

Специалисты "Ленсвета" смонтировали 240 светильников. Пешеходные переходы выделены контрастным белым светом с температурой 5 тыс. К, вдоль дорожного полотна установлены фонари равномерного теплого света. Использовались светильники разной мощности – от 80 до 250 Вт. 

Ранее мы рассказывали о том, что модернизация освещения на проспекте Науки завершена. Всего установлено 415 светильников. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, стародеревенская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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