Модернизация освещения на проспекте Науки завершена

На проспекте Науки в Петербурге завершена модернизация наружного освещения: оно стало полностью светодиодным, сообщили в городском комитете по энергетике 4 июня.
Протяженность магистрали составляет более 4 километров. Работы по замене натриевых источников света были проведены бригадами "Ленсвета". Всего установлено 415 светильников.
Реализация проекта повысила уровень безопасности и комфорта жителей. Кроме того, применение светодиодных фонарей обеспечило энергоэффективность линии наружного освещения проспекта.
Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что свыше 160 светильников установили на Волхонском шоссе – от развязки с Пулковским шоссе до Южного кладбища и от развязки с Таллинским шоссе до границы с Ленобластью.
Видео: пресс-служба ГБУ "Ленсвет"
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