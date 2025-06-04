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Модернизация освещения на проспекте Науки завершена

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Всего установлено 415 светильников.

На проспекте Науки в Петербурге завершена модернизация наружного освещения: оно стало полностью светодиодным, сообщили в городском комитете по энергетике 4 июня. 

Протяженность магистрали составляет более 4 километров. Работы по замене натриевых источников света были проведены бригадами "Ленсвета". Всего установлено 415 светильников. 

Реализация проекта повысила уровень безопасности и комфорта жителей. Кроме того, применение светодиодных фонарей обеспечило энергоэффективность линии наружного освещения проспекта. 

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 160 светильников установили на Волхонском шоссе – от развязки с Пулковским шоссе до Южного кладбища и от развязки с Таллинским шоссе до границы с Ленобластью. 

Видео: пресс-служба ГБУ "Ленсвет" 

Теги: освещение, проспект науки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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