В квартире на Будапештской обнаружили труп младенца в кроватке

Ребенок ничем не болел и внешне выглядел здоровым.

Полиция Петербурга расследует смерть младенца в квартире на Будапештской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело ребенка, который родился в этом году 15 июня, нашли в кроватке. Мать малыша рассказала, что 5 ноября оставила сына знакомой под временный присмотр. 8 ноября около 13:30 женщина обнаружила мальчика в кроватке без признаков жизни. Ребенок ничем не болел и внешне выглядел здоровым.

В отношении матери ребенка составлен протокол об административном правонарушении. Труп мальчика без внешних признаков насильственной смерти направлен в морг для установления точной причины смерти.

Ранее в Петербурге мужчина нашел дочь-школьницу повешенной на галстуке.

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