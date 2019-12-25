В коммуналке на юге Петербурга нашли труп 7-месячного мальчика

Вечером 2 февраля в Московском районе Петербурга нашли тело мальчика, появившегося на свет в июне 2020 года. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Тело 7-месячного ребенка обнаружила мать в коммунальной квартире на улице Победы. Мальчик лежал в детской кроватке без видимых признаков насильственной смерти, но со следами рвотных масс.
По факту случившегося проводится проверка. Труп направили в морг для установления причины смерти.
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Фото: pixabay.com
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