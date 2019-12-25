  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В коммуналке на юге Петербурга нашли труп 7-месячного мальчика
Сегодня, 9:30
136
Alena_Zinovieva

В коммуналке на юге Петербурга нашли труп 7-месячного мальчика

0 0

Ребенок лежал в детской кроватке со следами рвотных масс.

Вечером 2 февраля в Московском районе Петербурга нашли тело мальчика, появившегося на свет в июне 2020 года. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело 7-месячного ребенка обнаружила мать в коммунальной квартире на улице Победы. Мальчик лежал в детской кроватке без видимых признаков насильственной смерти, но со следами рвотных масс.

По факту случившегося проводится проверка. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали, что прислужник храма в Гатчине попал в больницу в состоянии комы.

Фото: pixabay.com

Теги: дети, труп младенца
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии