Прислужник храма в Гатчине попал в больницу в состоянии комы

Его состояние оценили как тяжелое и поместили в реанимацию.

Днем 31 января в полицию поступила телефонограмма из больницы в Гатчине. Медики рассказали о госпитализации церковного служащего, который находился в состоянии комы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчине 1984 года рождения стало плохо в храме Гатчинского городского кладбища. Настоятель храма рассказал полицейским, что прислужник почувствовал себя плохо во время трапезы. Ему вызвали скорую помощь.

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Подробности о его здоровье не сообщаются.

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