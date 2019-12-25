В сарае под Всеволожском нашли обглоданный животными труп мужчины

В воскресенье, 31 января, в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился 60-летний житель поселка Ковалево. Мужчина рассказал, что около двух часов дня его соседка нашла в сарае СНТ "Надежда" труп незнакомца. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка нашли труп в углу сарая. На теле уже были признаки гнилостных изменений. Кроме того, ноги мертвеца частично съели животные.
У погибшего при себе не было документов, поэтому его личность установить пока не удалось. Тело направили в морг для выяснения причины смерти.
Ранее мы писали, что в затопленном подвале на Петроградке нашли труп мужчины без обуви.
Фото: Piter.TV
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