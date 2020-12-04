В затопленном подвале на Петроградке нашли труп мужчины без обуви

Тело уже начало разлагаться.

Днем 28 января в полицию Петроградского района Петербурга обратился сантехник, который заявил об обнаружении трупа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчина наткнулся на труп незнакомца во время откачки воды из подвала дома №7 на улице Подрезова. На вид погибшему около 50 лет, среднего роста, имеются усы и борода. Был одет в куртку, брюки, свитер, обуви не было.

Тело уже начало разлагаться. Явных признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Труп направили в морг. Личность погибшего и обстоятельства его смерти выясняются.

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Фото: Piter.TV