В затопленном подвале на Петроградке нашли труп мужчины без обуви

Днем 28 января в полицию Петроградского района Петербурга обратился сантехник, который заявил об обнаружении трупа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Мужчина наткнулся на труп незнакомца во время откачки воды из подвала дома №7 на улице Подрезова. На вид погибшему около 50 лет, среднего роста, имеются усы и борода. Был одет в куртку, брюки, свитер, обуви не было.
Тело уже начало разлагаться. Явных признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Труп направили в морг. Личность погибшего и обстоятельства его смерти выясняются.
Ранее мы писали, что пьяного внука задержали по подозрению в убийстве бабушки в Сертолово.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все