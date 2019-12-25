Пьяного внука задержали по подозрению в убийстве бабушки в Сертолово

Родственники проживали в одной квартире.

Вечером 28 января в полицию обратилась петербурженка, обнаружившая в квартире на Молодежной улице в Сертолово знакомую пенсионерку. Со слов женщины, та была без сознания и в крови. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшая на место полиция обнаружила на полу комнаты в квартире труп 66-летней женщины с кровоподтеками и ссадинами на различных частях тела. На месте происшествия полицейские задержали пьяного внука потерпевшей, 20-летний неработающий молодой человек проживал с бабушкой в одной квартире.

Подозреваемого в убийстве женщины доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Труп пенсионерки направили в морг для установления причины смерти, с места преступления изъяли отпечатки пальцев и смывы вещества бурого цвета.

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