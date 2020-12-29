Работник судостроительного предприятия в Отрадном порезал коллегу ножом

Мужчины рассорились в ходе застолья в служебном помещении.

Около восьми вечера в понедельник, 25 января, в судостроительном заводе в городе Отрадное сработала кнопка тревожной сигнализации. Как рассказали в пресс-службе УВО, ссора двух рабочих едва не закончилась кровавой расправой.

Как выяснилось, двое мужчин распивали спиртное в помещение для персонала на предприятии и повздорили в ходе застолья. Один из рабочих схватил нож и порезал своего оппонента. Другой сотрудник услышав шум драки и крики в служебном помещении и сразу же вызвал подмогу. К месту сразу же прибыли бойцы Росгвардии и задержали нападавшего, передав его полиции. Нож у мужчины изъяли, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Пострадавшего с множественными резаными ранами госпитализировали в межрайонную больницу.

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