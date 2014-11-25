В Петербурге мужчина нашел дочь-школьницу повешенной на галстуке

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Петербурга расследует смерть девочки-подростка. Ее труп нашел отец в квартире на Ленинском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Погибшей оказалась 16-летняя школьница, ученица 10 класса. По словам отца, он пришел в комнату к дочери, чтобы разбудить ее в школу. Там он обнаружил девочку повешенной на галстуке.

Школьница проживала в полной благополучной семье, которая на учете в ОДН не состоит. Квартира 3-комнатная, расположена на 5 этаже 5-этажного дома. Мать работает кладовщицей в детском саду, отец – безработный. Конфликта с родителями у девочки накануне не было.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что мать спрятала мертвого младенца в шкафу после выкидыша в Песочном.

Фото: Piter.TV