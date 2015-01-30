Мать спрятала мертвого младенца в шкафу после выкидыша в Песочном

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Женщина спрятала труп младенца в шкафу после самопроизвольного выкидыша. Со слов пострадавшей, она испугалась, завернула новорожденного в ткань, два полиэтиленовых пакета и спрятала в шкафу. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Накануне, 3 ноября, пациентка поступила в больницу в Курортном районе. Она находилась в тяжелом состоянии. В этом году женщине исполнилось 40 лет.

По словам пациентки, она была на 5-6 недели беременности, хотя, по данным МВД, ребенку было около 33 недель. Признаков насильственной смерти не было обнаружено. Труп направили в морг для установления причин смерти.

Фото: Piter.TV