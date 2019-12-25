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Дела сестер Хачатурян поступили в Московские суды
Сегодня, 9:56
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Дела сестер Хачатурян поступили в Московские суды

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Дело младшей сестры будет рассматривать Бутырский суд, а дело старших сестер Московский городской суд.

Дела сестер Хачатурян  накануне вечером поступили в Мосгорсуд и в Бутырский суд.

Ранее, 13 июля, Piter.TV сообщал, что Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян. Вечером 14 июля стало известно, что дела поступили в суды Москвы и зарегистрированы. Уголовные дела в отношении старших сестер будет рассматривать Московский городской суд, дело младшей из Хачатурян будет рассматриваться в Бутырском суде столицы.

Дела и старших и младшей сестер будут рассматриваться в закрытом режиме, так в нем фигурируют издевательства и насилие над дочерьми их отца. О датах предварительных слушаний не сообщается. 

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Фото: Piter.TV

Теги: громкое убийство, новости москвы, сестры хачатурян, хачатурян убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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