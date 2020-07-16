В Адыгее мужчину, убившего школьницу, отправили на пожизненное

Мужчина попытался изнасиловать школьницу, а затем убил и ограбил. Тело спрятал в строительном мусоре.

В Адыгее на пожизненное отправился 47-летний мужчина, который в мае прошлого года убил 16-летнюю школьницу.

СУ СК РФ сообщает, что состоявшийся 14 июля суд признал 47-летнего жителя Майкопа виновным в совершении убийства несовершеннолетней (пп. "в", "к" ч.2 ст.105 УК РФ), преступлении против половой неприкосновенности (ч.3 ст.30, п. "а" ч.3 ст.131 УК РФ), а также краже с причинением значительного ущерба (п."в" ч.2 ст.158 УК РФ).

Напомним, 16-летняя ученица лицея города Майкопа 24 мая 2019 года около 11 часов 10 минут вышла из учебного заведения и пропала. Школьницу искали все неравнодушные граждане, волонтеры и правоохранительные органы. По факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В ходе слаженной работы следователей и оперативников установлен подозреваемый в убийстве девочки. Им оказался 47-летний ранее судимый местный житель. Правоохранители выяснили, что один из телефонов пропавшей школьницы находится у ранее судимого за тяжкие преступления местного жителя. Под давлением неопровержимых улик мужчина признался в убийстве девочки.

Следствием и судом установлено, что подсудимый встретил девушку с ранцем и собирался изнасиловать, но не смог завершить начатое по независящим от него причинам. Боясь, что школьница его запомнила и сообщит в полицию, он задушил ее рыболовецкой сетью. Забрал у девушки смарт-часы и 2 телефона. Тело спрятал в груде строительного мусора.

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Видео: СУ СК РФ