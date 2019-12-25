В Свердловской области парень с девушкой жестоко убили 4х человек

После убийства парень надругался над телами своих жертв. Трое из убитых приходились родственниками девушки-убийцы.

В Свердловской области завершился суд над молодой парой, которая с особой жестокостью убила 4х человек.

РИА Новости со ссылкой на Прокуратуру Свердловской области сообщает, что Свердловский суд приговорил Александра Нетунаева 1997 года рождения к 19годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и его сожительницу Анастасию Рябухину 1995 года рождения к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на два года. Такое наказание пара получила за жестокое убийство 4х человек. Кроме того Нетунаев после убийства надругался над телами своих жертв.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 21 февраля 2019 года в своем доме была убита мать девушки, сестра обвиняемой и ее сожитель. Убийство произошло на почве личной неприязни, вся семья проживала вместе в одном доме. Пьяная парочка расправилась с родственниками с особой жестокостью посредством ножей, ледоруба, новогодней гирлянды и деревянной биты с металлическими элементами. После убийства убийцы столкнули тела в подпол, заколотили его и продолжали жить в доме около месяца. Позднее, в ночь на 28 февраля, Нетунаев убил знакомого и отобрал у него телефон.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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