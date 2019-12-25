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На Патриарших прудах неизвестный отравил лебедя
Сегодня, 13:28
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MShaffter

На Патриарших прудах неизвестный отравил лебедя

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Мужчина чем-то накормил лебедя, а когда тот перестал подавать признаки жизни вытащил птицу на берег и скрылся.

В Москве неизвестный мужчина отравил лебедя.

ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве сообщает, что в полицию поступило сообщение, что на Патриарших прудах столицы неизвестный отравил лебедя. При просмотре видеозаписи с камеры наблюдения установлено, что мужчина подошел к птице, чем-то ее накормил. После лебедь перестал подавать признаки жизни.

Мужчина вытащил мертвую птицу из воды, после чего скрылся. Злоумышленника ищут.

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Фото:  pixabay

Теги: новости москвы, отравили лебедя, происшествия москвы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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