В Иртыше в Омской области утонул 15-летний подросток, спасая двух тонущих девушек

Мальчик из многодетной семьи смог вытолкать на берег девушек, сам выбраться из воды уже не смог.

Накануне вечером у посёлка Черлак утонул 15-летний школьник.

Трагедия произошла около 18 часов вечера на реке Иртыш. 15-летний школьник, выпускник 9 класса, увидел, что начали тонуть две 17-летние девушки, попав в донную яму. Подросток, не раздумывая, бросился на помощь утопающим. Он смог вытолкать к берегу девушек, но сам из воды уже выбраться не смог.

Местные издания сообщают, что мальчик из многодетной семьи, и собирался учиться дальше в школе. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, действиям сотрудников администрации и служб профилактики будет дана правовая оценка. СУ СК РФ по Омской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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