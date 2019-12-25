В Иртыше в Омской области утонул 15-летний подросток, спасая двух тонущих девушек

Накануне вечером у посёлка Черлак утонул 15-летний школьник.
Трагедия произошла около 18 часов вечера на реке Иртыш. 15-летний школьник, выпускник 9 класса, увидел, что начали тонуть две 17-летние девушки, попав в донную яму. Подросток, не раздумывая, бросился на помощь утопающим. Он смог вытолкать к берегу девушек, но сам из воды уже выбраться не смог.
Местные издания сообщают, что мальчик из многодетной семьи, и собирался учиться дальше в школе. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, действиям сотрудников администрации и служб профилактики будет дана правовая оценка.
СУ СК РФ по Омской области
Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото: pixabay
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