Через 3 дня поисков в Воронежской области нашли тело пропавшего мужчины

Мужчина отдыхал с семьей, отлучился и пропал.

В Воронежской области нашли тело мужчины, который пропал 11 июля.

Местные СМИ сообщают, что 35-летний мужчина отдыхал с семьей на водоеме. В один из моментов мужчина отлучился и пропал. Родственники искали его сначала самостоятельно, а затем обратились за помощью в полицию.

Мужчину искали сотрудники МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт". 14 июля стало известно, что мужчина найден, он погиб. Причины и обстоятельства смерти не называются.

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