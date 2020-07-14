В Краснодаре спасатели на лодках эвакуировали людей из трамвая

Транспортное средство остановилось из-за подтопления проезжей части в результате ливня

Как уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в операции на улице Ставропольской были задействованы 35 человек и 8 единиц техники. С помощью надувных лодок 10 пассажиров, а также водитель трамвая, затопленного почти наполовину, были спасены.

14 июля в Краснодаре прошел непродолжительный, но сильный ливень: за 2 часа здесь выпало более 20 мм осадков, что является половиной месячной нормы. Ливневая система города не справилась с непогодой. По данным МЧС, оказались подтопленными 25 участков автомобильных дорог и две придворовые территории. В общей сложности в устранении последствий ливня по городу задействованы 72 человека и 28 единиц техники.

В экстренных службах предупредили, что неблагоприятные погодные явления на Кубани могут продолжиться.



Видео: ВК/Типичный Краснодар