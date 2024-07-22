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В больнице скончалась девочка, которую спасли в Ольгинском пруду
Сегодня, 10:32
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В больнице скончалась девочка, которую спасли в Ольгинском пруду

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Школьница была помещена в реанимацию.

Врачи больницы не спасли девятилетнюю девочку, которую достали из Ольгинского пруда в Выборгском районе Петербурга. Об этом пишет 24 июля "Фонтанка". 

Ребенка увезли в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Школьница была помещена в реанимацию, где скончалась накануне вечером. 

По предварительным данным, погибшая нырнула в водоемы и не выплыла. Ее мать обратилась за помощью к спасателям Поисково-спасательной службы. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге с начала купального сезона вода унесла жизни 19 горожан. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ольгинский пруд, утонул ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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