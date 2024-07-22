В больнице скончалась девочка, которую спасли в Ольгинском пруду

Школьница была помещена в реанимацию.

Врачи больницы не спасли девятилетнюю девочку, которую достали из Ольгинского пруда в Выборгском районе Петербурга. Об этом пишет 24 июля "Фонтанка".

Ребенка увезли в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Школьница была помещена в реанимацию, где скончалась накануне вечером.

По предварительным данным, погибшая нырнула в водоемы и не выплыла. Ее мать обратилась за помощью к спасателям Поисково-спасательной службы.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге с начала купального сезона вода унесла жизни 19 горожан.

Фото: Piter.TV