В Петербурге безопасно купаться только в Ольгинском водоеме

К сегодняшнему дню отобрали 192 пробы воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу 22 июля вновь проверили качество воды девяти водных акваторий на 24 пляжах, расположенных на территории города, на соответствие требованиям санитарного законодательства.

К сегодняшнему дню отобрали 192 пробы воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга, качество воды соответствует гигиеническим нормативам на одном пляже – Ольгинском водоеме в Выборгском районе.

Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения инфекциями. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее пригодным для купания признали Среднее Суздальское озеро в том же районе Петербурга.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)