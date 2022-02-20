Среднее Суздальское озеро в Петербурге вновь признали пригодным для купания

На сегодняшний день отобрано 168 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу в понедельник, 15 июля, вновь проверили качество воды девяти водных акваторий на 24 пляжах, расположенных на территории города, на соответствие требованиям санитарного законодательства. Пригодным для купания признано только одно озеро, рассказали в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день отобрано 168 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга качество воды на пляже 2-го Суздальского озера (Среднего) в Выборгском районе соответствует гигиеническим нормативам.

Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

На прошлой неделе ни один водный объект не прошел проверку ведомства.

Фото: Piter.TV