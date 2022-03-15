На Ольгинском пруду спасатели реанимировали утонувшую 9-летнюю девочку

МЧС Петербурга сообщает о двух случаях спасения детей на водоемах города в течение одного дня.

Спасатели оперативно предотвратили трагический инцидент на Ольгинском пруду в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает телеграм-канал городского управления МЧС, во время купания девятилетняя девочка внезапно ушла под воду.

"Девочка была уже под водой и какое-то время не дышала. Ее пришлось реанимировать, отмечают в ведомстве. Мать ребенка, потерявшая его из виду, немедленно обратилась за помощью к Поисково-спасательной службе. В настоящее время пострадавшая находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Об этом сообщает "Фонтанка".

В МЧС также сообщили о другом подобном случае: ранее из Колонистского пруда в Пушкине был спасен восьмилетний мальчик, которому, к счастью, не потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти можно купаться в пяти водоемах.

Фото: Piter.TV