В Петербурге и Ленобласти можно купаться в пяти водоемах

Водные объекты проверил Роспотребнадзор.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти вновь проверили качество воды на водных объектах. Об этом рассказали в управлении 17 июня.

В городе отобрали 72 пробы воды в девяти водных акваториях на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Так, купаться рекомендуется в 1-м и во 2-м Суздальских озерах, в Ольгинском пруду и Безымянном озере в Красносельском районе.

В области отобрали 60 проб в 20 зонах рекреаций. Качество воды соответствует нормам только в озере Царицыно.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

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