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В Петербурге и Ленобласти можно купаться в пяти водоемах
Сегодня, 16:28
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В Петербурге и Ленобласти можно купаться в пяти водоемах

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Водные объекты проверил Роспотребнадзор.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти вновь проверили качество воды на водных объектах. Об этом рассказали в управлении 17 июня. 

В городе отобрали 72 пробы воды в девяти водных акваториях на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Так, купаться рекомендуется в 1-м и во 2-м Суздальских озерах, в Ольгинском пруду и Безымянном озере в Красносельском районе. 

В области отобрали 60 проб в 20 зонах рекреаций. Качество воды соответствует нормам только в озере Царицыно.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: петербургский Роспотребнадзор назвал пять правил ухода за кожей летом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проверка воды, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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