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Петербургский Роспотребнадзор назвал пять правил ухода за кожей летом
Сегодня, 12:53
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Петербургский Роспотребнадзор назвал пять правил ухода за кожей летом

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Лучшим другом в теплое время года должен стать крем с SPF 30+.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти перечислили пять правил ухода за кожей летом. 

Лучшим другом в теплое время года должен стать крем с SPF 30+. Он обязателен каждый день. Также рекомендуется убрать плотные кремы до осени. Стоит выбирать легкие текстуры: гели, флюиды, эссенции с гиалуроновой кислотой, алоэ, пантенолом.

Пыль, пот, излишки себума скапливаются мгновенно. Умываемся утром и вечером мягкими пенками, гелями или мицеллярной водой. Не забывайте про тоник! 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Кроме того, важно пить воду и есть витамины. 

Налегайте на сезонные овощи, фрукты и ягоды – в них антиоксиданты и витамины, которые поддержат сияние и здоровье кожи. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Макияж лучше делать легкий и дышащий: отложите плотные тональники и пудры – они могут забивать поры в жару.

Ранее на Piter.TV: в Роспотребнадзоре петербуржцам перечислили полезные свойства кукурузы. 

Фото: unsplash (Onela Ymeri) 

Теги: роспотребнадзор, уход за кожей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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