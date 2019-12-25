Петербургский Роспотребнадзор назвал пять правил ухода за кожей летом

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти перечислили пять правил ухода за кожей летом.
Лучшим другом в теплое время года должен стать крем с SPF 30+. Он обязателен каждый день. Также рекомендуется убрать плотные кремы до осени. Стоит выбирать легкие текстуры: гели, флюиды, эссенции с гиалуроновой кислотой, алоэ, пантенолом.
Пыль, пот, излишки себума скапливаются мгновенно. Умываемся утром и вечером мягкими пенками, гелями или мицеллярной водой. Не забывайте про тоник!
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти
Кроме того, важно пить воду и есть витамины.
Налегайте на сезонные овощи, фрукты и ягоды – в них антиоксиданты и витамины, которые поддержат сияние и здоровье кожи.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти
Макияж лучше делать легкий и дышащий: отложите плотные тональники и пудры – они могут забивать поры в жару.
Ранее на Piter.TV: в Роспотребнадзоре петербуржцам перечислили полезные свойства кукурузы.
Фото: unsplash (Onela Ymeri)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все