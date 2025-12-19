Суд Петербурга освободил иностранку, дочь которой утонула в Ольгинском пруду

Уточняется, что погибшая не умела плавать.

Выборгский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении мигрантки, которой вменили ч. 1 ст. 109, ст. 125 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 14 января.

В июле 2025 года женщина, находясь возле Ольгинского пруда, не уследила за своей девятилетней дочерью, из-за чего девочка утонула. Ее смерть наступила от механической асфиксии. Уточняется, что погибшая не умела плавать.

Родственник ребенка попросил прекратить уголовное дело, поскольку подсудимая "загладила причиненный вред" и извинилась. Так и произошло, женщину освободили.

Фото: Piter.TV