  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд Петербурга освободил иностранку, дочь которой утонула в Ольгинском пруду
Сегодня, 16:52
50
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга освободил иностранку, дочь которой утонула в Ольгинском пруду

0 0

Уточняется, что погибшая не умела плавать.

Выборгский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении мигрантки, которой вменили ч. 1 ст. 109, ст. 125 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 14 января. 

В июле 2025 года женщина, находясь возле Ольгинского пруда, не уследила за своей девятилетней дочерью, из-за чего девочка утонула. Ее смерть наступила от механической асфиксии. Уточняется, что погибшая не умела плавать. 

Родственник ребенка попросил прекратить уголовное дело, поскольку подсудимая "загладила причиненный вред" и извинилась. Так и произошло, женщину освободили. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину госпитализировали после падения с Кронверкского моста. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ольгинский пруд, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии