Мужчину госпитализировали после падения с Кронверкского моста
Сегодня, 14:45
Пострадавшего транспортировали на борт судна для оказания первой помощи.

Росгвардейцы передали спасателям 47-летнего мужчину, который упал с Кронверкского моста у Петропавловской крепости. Инцидент произошел 13 января, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Нетрезвого мужчину на льду обнаружил сотрудник музейного комплекса. Наряд вневедомственной охраны вызвал на место врачей, до приезда медиков его укрыли термоодеялом. Пострадавшего транспортировали на борт судна для оказания первой помощи. 

В больнице у пациента зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом нескольких ребер, рваную рану головы и рассечение брови. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что после падения двух рабочих с высоты на стройке в Зеленогорске возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: кронверкский мост, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

