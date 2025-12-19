Мужчину госпитализировали после падения с Кронверкского моста

Пострадавшего транспортировали на борт судна для оказания первой помощи.

Росгвардейцы передали спасателям 47-летнего мужчину, который упал с Кронверкского моста у Петропавловской крепости. Инцидент произошел 13 января, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Нетрезвого мужчину на льду обнаружил сотрудник музейного комплекса. Наряд вневедомственной охраны вызвал на место врачей, до приезда медиков его укрыли термоодеялом. Пострадавшего транспортировали на борт судна для оказания первой помощи.

В больнице у пациента зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом нескольких ребер, рваную рану головы и рассечение брови. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: пресс-служба Росгвардии