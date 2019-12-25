  1. Главная
После падения двух рабочих с высоты на стройке в Зеленогорске возбуждено уголовное дело
Они получили телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ после травмирования рабочих в Зеленогорске. Об этом рассказали в СК РФ. 

Следствие утверждает, что 24 декабря на строительном объекте на Комсомольской улице произошло падение с высоты двух мужчин. Они получили телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. 

Ранее на Piter.TV: по факту гибели рабочего на реконструкции водоочистных сооружений возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

