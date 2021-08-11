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Миллиардер Игорь Редькин попросил прощения у родственников мужчины, которого убил

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У погибшего остались жена и дети.

Депутат Законодательного собрания Камчатки, миллиардер Игорь Редькин попросил прощения у родственников мужчины, которого убил. По словам политика, он произвел выстрел случайно. Трагедия произошла 2 августа на свалке около поселка Озерновский. Бизнесмен и депутат признался в преступлении только спустя неделю после инцидента. Он подтвердил, что стрелял, но думал, что целился в медведя. В настоящее время мужчина помещен на два месяца под домашний арест.

Напомним, что у погибшего 30-летнего Андрея Толстопятова остались супруга и двое детей. на территории свалки местный житель работал вместе со своим дядей. Они собирали металлолом, чтобы затем сдать его за деньги.

Признавшийся в убийстве человека депутат получил два месяца домашнего ареста.

Видео: Telegram / Amur Mash

Теги: депутат, игорь редькин, камчатка, убийство
Категории: Криминальные происшествия, Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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