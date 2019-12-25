Признавшийся в убийстве человека депутат получил два месяца домашнего ареста

Депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина, который застрелил человека, отправили под домашний арест на два месяца на время проведения расследования. Об этом пишет "РИА Новости".
Отмечается, Редькин просил о том, чтобы суд предоставил ему время на решение неотложных вопросов, касаемых компании "Витязь-Авто", совладельцем которой он является. Однако суд отказал в этом.
Избрать в отношении Редькина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 6 октября 2021 года.
из решения судьи
Редькину предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России "Убийство".
Напомним, Редькин признался, что случайно застрелил человека. Инцидент произошел 2 августа. По словам Редькина, он узнал, что на свалке поселка Озерновский увидели медведя. Депутат решил отпугнуть хищника и отправился на свалку с ружьем. Редькин выстрелил в медведя в темное время суток, однако через некоторое время узнал, что ранил местного жителя, который позже скончался в медицинском учреждении.
Ранее при взрыве газа в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек.
Фото: kamgov.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все