Пострадавшими считаются еще двое человек.

При взрыве газа в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". По данным информационного агентства со ссылкой на городскую мэрию, пострадали еще два местных жителя. Инцидент зафиксирован в четырехэтажном здании. Медики рассказали, что раненых госпитализировали в ожоговый центр клинической больнице по краю.

В ГУ МЧС уточнили, что хлопок газа зафиксирован в ночь на 11 августа. После него произошел пожар, который затронул территорию в 50 квадратных метров. Огонь и газ повредили две квартиры. Пламя тушили 34 человека из личного состава экстренного ведомства. Потушить огонь специалисты смогли за 40 минут. Из здания были эвакуированы 53 жильца, включая 10 несовершеннолетних. Сейчас люди размещены в гостинице "Москва". Они обеспечены питанием и водой.

Этой ночью произошел пожар в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Орджоникидзе, 1 в Пашковской. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Евгений Первышов, мэр Краснодара

В экстренных службах пояснили, что жильцы смогут вернуться в квартире только после оценки техническими специалистами ущерба зданию. Также пострадавшим положена компенсация. Сумма возмещения ущерба будет определена после оценки.

В жилом доме в Новом Уренгое на Ямале произошел хлопок газа.

Фото: Telegram/РИА Новости